Beyaz eşya satışları sert düştü
Türkiye'de beyaz eşya satışları şubat ayında aylık ve yıllık bazda sert geriledi.
Şubat ayında beyaz eşya sektöründe satışlar, ihracat ve üretimde düşüş dikkat çekti.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya sektöründeki 6 ana üründe iç satışlar şubat ayında yüzde 18 düşerek 852 bin 820 adede geriledi.
Yılın ikinci ayında ihracat yüzde 11 düşüşle 1,6 milyon adet oldu.
İç ve dış satışların gerilediği sektörde üretim de azaldı. TÜRKBESD verilerine göre, şubatta üretim yüzde 5 düşüş olurken, 2,7 milyon adet üretim gerçekleşti.