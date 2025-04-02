ALİ ŞAHİN/BURSA

Son günlerde sıkça yapılan boykot çağrılarına karşılık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay bir açıklama yayınladı. Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketleri hedef göstermenin, ülkenin ekonomik geleceğine zarar verdiğini belirten bir açıklama yapan Burkay, üretim ve ticaretin, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada boykot çağrılarının en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkeyi etkilediğini aktaran Burkay, "Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir. Üretim ve ticaret, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemeli, emeğiyle ayakta duran, binlerce insanımıza iş imkanı sunan işletmelerimiz bireysel tepkilerin hedefi olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki boykot çağrıları, en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkemizi etkiler. Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir. Eleştiri, demokratik bir haktır ancak çözüm, yıkmak değil, birlikte daha iyisini inşa etmektir" dedi.

Öte yandan, Bursa Ticaret Borsası da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizin kalkınmasına katkı sunan firmalarımızın siyasi tartışmalara dahil edilerek boykot edilmesi doğru değildir. İş dünyası, siyasi gündemin bir parçası olmamalıdır” ifadelerini kullandı.