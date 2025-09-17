Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU,

Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet❞ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Eylül 2025’te tutuklanmıştı. Mutlu’nun rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla yargılandığı bildirilmişti.

Mutlu, tutuklama kararı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı;

"30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık.

Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir. İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz!"

