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Belgrad Ormanı’na şafak operasyonu: 200 çevik kuvvet polisi ormana girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Belgrad Ormanı'na operasyon düzenlendi. 200 Çevik Kuvvet polisinin ormana girdiği, ekiplerin İBB'yi tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Belgrad Ormanı’na şafak operasyonu: 200 çevik kuvvet polisi ormana girdi
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Kullanımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Belgrad Ormanı’na şafak operasyonu gerçekleştirildi. 200 Çelik Kuvvet polisinin ormana girerek İBB’yi ormandan tahliye etmeye çalıştığı bildirilirken İBB’nin tabelalarının söküldüğü ifade edildi.

İBB'ye ait tabelalar söküldü

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 yıl önce idaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilen Belgrad Ormanları'nın sözleşmenin bitmesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliyesini talep etti. İBB karar hakkında yürütmeyi durdurma talebiyle başvuruda bulundu fakat mahkeme talebi reddetti. Mahkemenin ret ve tahliye kararı, geçtiğimiz hafta cuma günü mesai bitimine bir saat kala İBB’ye bildirildi. Bu sabah saat 6’da 200 çevik kuvvet polisi tahliye için bölgeye gitti. Bölgeye giriş yasaklanırken, İBB’ye ait tabelalar söküldü.

Bakanlık sözleşme süresinin uzatılmayacağını bildirdi

5+5 yıl olan sözleşme süresinin bitmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşme süresinin uzatılmayacağını kaydetti ve tahliye talebinde bulundu. İBB karar hakkında “yürütmeyi durdurma” talebiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, mahkeme İBB’nin talebine ilişkin olarak 12 Aralık’ta ret kararı verdi.

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