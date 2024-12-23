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360 Sağlık, “Yılın Sosyal ve Sürdürülebilirlik Projesi” ödülüne layık görüldü

360 Sağlık, dijital ve yerinde sağlık hizmetlerini bir araya getiren yaklaşımıyla, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına çözüm sunmak için hayata geçirdiği projelerle Doğan Değer Ödülleri’nde “Yılın Sosyal ve Sürdürülebilirlik Projesi” ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi
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360 Sağlık, “Yılın Sosyal ve Sürdürülebilirlik Projesi” ödülüne layık görüldü
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Belediyelerle iş birliği içinde dezavantajlı bireylerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yürütülen projeler kapsamında, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ev ziyaretleri düzenlendi. Bu ziyaretlerde, hekim muayeneleri, vital gözlemler, şeker ölçümü, EKG çekimi ve solunum fonksiyon testleri gibi kapsamlı sağlık taramaları yapıldı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine uzman hekimlerle gerçekleştirilen ilaç düzenlemeleri ve reçete hizmetlerinin yanı sıra hastane süreçlerine ilişkin rehberlik sağladı.

360 Sağlık, bireylerin ve kurumların sağlık ihtiyaçlarına 7/24 yanıt veren dijital çözümleri ve Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamalarıyla bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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