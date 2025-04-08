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Berkay Gezgin'le ilgili 'siyasi yasak' iddialarına savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Berkay Gezgin'le ilgili ortaya atılan 'siyasi yasak' iddialarına yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Berkay Gezgin'le ilgili 'siyasi yasak' iddialarına savcılıktan açıklama
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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasının ardından İstanbul'da başlayan eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerden olan, 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla tanınan Berkay Gezgin, hafta sonu gerçekleşen CHP kurultayında CHP Parti Meclisi'ne seçilmişti.

Bugün Berkay Gezgin hakkında, 'siyasi yasak talep edildi' iddiası ortaya atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu öğrenciler hakkındaki bu iddiayla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Son dönemlerde meydana gelen toplumsal olaylara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazırlanan iddianamelerde öğrencilere özellikle siyasi yasak talep edildiği yönündeki yalan ve manipülatif nitelikli haberler ve söylemlerle ilgili olarak; Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak aynı maddede belirtilen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirleri herhangi bir talep olmaksızın uygulanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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