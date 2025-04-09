Berkin Elvan'ın anne ve babasına "cumhurbaşkanına hakaret"ten hapis cezası

Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla görülen davada karar çıktı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, Berkin Elvan'ın anne ve babasına açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında mahkemenin değiştiğini ve savcının cezalandırılma talep ettiğini aktardı.

Gülsüm Elvan'a 11 ay 20 gün, Sami Elvan'a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

"Hakaret etmedim, bu benim feryadımdı"

Anne Gülsüm Elvan'ın mahkemede yaptığı savunmada şu sözleri kullandı:

"Ben hakaret etmedim. Bu benim feryadımdı. Bana yapılan hakaretleri görmezden geldiler. Onlar cezalandırılmadı. Yetmiyor evimi aradılar, tehditler ediyorlar. hala ben mi suçluyum. Ben 'adalet' dedikçe adalete aç kaldım."

"Kelepçe mi takacaksınız, bekliyorum"

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Savcının mütalaasına ilişkin beyanda bulunan baba Sami Elvan, "11 yılda hayatım değişti, şu an halen çocuğuma özlem duruyorum. Evladım yok, kararı vicdanınıza gönderiyorum" dedi ve duruşma salonundan çıktı.

Sami Elvan'ın, salondan çıkarken, "Dışarıdayım, polis mi gönderiyorsunuz, kelepçe mi takacaksınız, bekliyorum" dediği duyuldu.