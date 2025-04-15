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Besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor!

Erzincan'da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.

Haber Merkezi
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Besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor!
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Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besicileri çoban bulma telaşı sardı. Uzun kış mevsimini atlatan besiciler sürülerini otlatmak için meralara çıkardı. Besiciler 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta ve çobanlara maaş vermekte güçlük yaşıyor.

"Kendi çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz"

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye'nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan'da da yaşandığını belirten besici, "Çobanların aylık maliyetleri 100 bin liradan aşağı değil. Ayrıca çobanların yeme, içme, sigara, barınma ve geri gittiklerinde peynir, yoğurt, yün gibi ihtiyaçlarını da vermek zorunda kalıyoruz. Onun için çoban tutmak zor oldu. Artık 5-6 ay çoban tutmamız gerekirken kendi çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çoban yerine 2-3 çocuk gönderiyoruz ancak bir çobanın işini yapabiliyorlar. Tabii ki çocuklardan çoban gibi verim alamıyoruz. Çobanlar daha verimli oluyor. Ama ne yapalım çobanlara o parayı verecek gücümüz yok." ifadelerini kullandı.

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