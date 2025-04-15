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Lüksün devinde gelirler düştü: Hisseler de düşüşe geçti

LVMH ilk çeyrek gelirlerini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Haber Merkezi
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Lüksün devinde gelirler düştü: Hisseler de düşüşe geçti
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LVMH hisseleri, dünyanın en büyük lüks grubunun beklentilerin altında kalan ilk çeyrek gelirlerini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

LVMH hisseleri erken seans işlemlerinde yüzde 5,2 düşerek Kering ve Hermes gibi rakip lüks mal şirketlerinin hisselerini aşağı çekti.

LVMH ilk çeyrek satışlarında analistlerin yüzde 2'lik büyüme beklentilerinin altında kalan yüzde 3'lük bir düşüş bildirdi. Bu da Başkan Donald Trump'ın resesyon korkularını tetikleyen son gümrük vergisi açıklamalarının ardından lüks şirketlerin başka bir zor yılla karşı karşıya kalabileceğinin ilk işaretini verdi.

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