Beştepe'de EYT toplantısı

CANAN SAKARYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Beştepe'deki ekonomi zirvesinde EYT başlığının gündeme alındığı öğrenildi.

Kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartı değerlendiriliyor. Meclis’e sunulacak yasa teklifi üzerinde çalışmalar sürerken, yaş şartının girip girmeyeceği konusunda nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Bu ay içerisinde Meclis’e sunulması beklenen EYT’ye ilişkin yasa teklifii gelecek hafta yapılacak kabine toplantısında yeniden ele alınacak.

Bilgin, “Sınır koyan bir düzenleme değil” demişti

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Yasanın yaş şartı olmadan yürürlüğe girmesi halinde 2023 yılında 2 milyona yakın kişinin emekli olması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis’te yaptığı bütçe sunumunda EYT’de 1999 öncesi ve 5 bin prim gün şartının kaldırılmadığını, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirenlerin düzenlemeden yararlanabileceklerini belirterek, “Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil” demişti.