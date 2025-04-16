Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyede
İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.