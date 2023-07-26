Beykoz’da çıkan orman yangını söndürüldü

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Gül, Orman Bölge Müdürlüğünün gözlem kulesinde Beykoz'daki orman yangınına ilişkin yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu. Davut Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir." bilgisini paylaştı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına itfaiye 20 araç ve 54 personel, Orman Bölge Müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter ve 60 personel, AFAD, 2 araç, 6 personel, emniyet 10 TOMA ve asayiş ekipleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, Sahil Güvenlik bot, sağlık ekiplerinin 2 ambulans ve 6 personel ile Beykoz ve Sultanbeyli belediyelerine ait 5 su tankıyla müdahale edildi.

Beykoz’da 2 farklı bölgede çıkan ve 10 hektarlık alanda etkili olan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.