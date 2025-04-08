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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz edildi

19 Mart’ta düzenlenen İBB operasyonları kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 23 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılarak yerine başkanvekili atanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasına itiraz edildi.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz edildi
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İBB’ye yönelik mali suçlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre 19 Mart’ta düzenlenen İBB operasyonları kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 23 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılarak yerine başkanvekili atanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasına itiraz edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun da tutukluluğuna itiraz edildi

23 Mart'ta tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna da dün itiraz edildi. 

İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdikleri bildirildi.

Dilekçede, "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" denildi. 

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