Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda SGK borçları konuşuldu: "Bu borçları ödeme eğilimindeyiz"

Beyoğlu Belediye Meclisinin ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, Belediye Başkanı İnan Güney'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Belediye Başkanı Güney, belediyenin SGK'ya olan borcundan dolayı gelen hacizlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

SGK'ya olan borçlarının gündemlerinde olduğunu ifade eden Güney, "31 Mart akşamı halkımızın oylarıyla seçildiğimizde, tek bir amacımız vardı. Vatandaşa hizmet, halka hizmet. Parti din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeden 218 bin yurttaşımıza eşit hizmet arzusuyla göreve geldik. Geldiğimiz günden sonra yüzümüzü halka döndük. Yüzümüzü ihtiyaç sahibi hanelere döndük. Zor günlerde nasıl destek oluruz diye arayış içerisinde olduk." dedi.

"Geçmiş dönem de olsa, bu dönem de olsa biz bu borçları ödeme eğilimindeyiz"

Güney, belediye yönetimine geldiklerinde, belediyenin borçlarını ödemek için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devraldığımız dönemde, belediyenin borç yükünü paylaşmıştık. Bizden önceki dönemde 700 milyona yakın SGK ve vergi borcunu yine paylaşmıştık. Ancak devlette süreklilik esastır. Bunun da bilincindeyiz. Biz bu borçları reddetmiyoruz, geçmiş dönem de olsa, bu dönem de olsa biz bu borçları ödeme eğilimindeyiz. 2024 yılının, bizim görev süremizin 10 aylık bölümünde 180 milyon liraya yakın, gerek kaynağından kesinti, gerek geçmiş yapılandırmaları ödeyerek, borçları ödeme gayretinde olduk. Ancak devlet aklının almayacağı uygulamalarla bir anda karşı karşıya kaldık. Kamuoyu ile de paylaştık. Biliyorsunuz Kadiriler Tekke Camisi'nin bahçesine bir anda SGK icra koydu. Yine 1903 yılında yapılmış tarihi bir çeşmeye SGK icra koydu. Galata'da 1,75 metre bir yola SGK icra koydu. Yine Münir Özkul Ortaokulunun bahçesine icra kondu."

"Gece gündüz yollarda, sokaklarda olacağız"

Bunları doğru bulmadıklarını kaydeden Güney, "Biz bunları üzüm yemek değil, bağcı dövmek maksadı taşıyan uygulamalar olarak görüyoruz. Bunu biz halkımıza şikayet ettik. Bizi izleyen Beyoğlulu komşularımıza şunu söyleyeyim, üzerimizdeki baskı azalmıyor. Ancak şunu bilsinler, biz size hizmet etmekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Gece gündüz yollarda, sokaklarda olacağız." diye konuştu.

"İcraatta hiçbir zaman halkın yanında olmadılar"

AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen, belediyenin devam eden ve bitirilmeyen altyapı çalışmalarının esnafı ve vatandaşı bezdirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"2019 yılından beri İBB ve şimdi de Beyoğlu Belediyesi, Piripaşa Mahallesi Şaban Deresi Kalaycıbahçe'de yapmış olduğu altyapı çalışmaları 8 aydır devam ediyor. Çalışmalar orada yaşayan esnafımızı ve vatandaşımızı canından bezdirmiş durumda. Biz her zaman söylüyoruz CHP demek çöp demek, çamur demek. Bizi bir kez daha yanıltmadığınızı gösterdiniz. Şuan Kasımpaşa Parkı ve etrafındaki altyapı çalışmaları aylardır devam etmektedir. 20 milyon insanın yaşadığı bu şehirde sabah 08.00 akşam 17.00 çalışmayla hizmet ederseniz sonucu maalesef bitmeyen çileye dönüşür."

Yaptıkları bütün itirazlara rağmen fahiş zamların onaylandığını belirten Çimen, "Aralık ayı meclisinde tüm itirazlarımıza ve ret vermemize rağmen 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli tarife, vergi ve harçlara yüzde 300 zam yaptılar. CHP'li yöneticiler her fırsatta 'yoksul halk, fakir halk, halkçı bir belediye anlayışımız var.' deseler de icraatta, hiçbir zaman halkın yanında olmadılar. Bir kez daha yıllık değerlendirme oranının yüzde 44 olduğu bir ortamda bu fahiş zamları kamuoyunun ve sizlerin takdirine sunuyorum." şeklinde konuştu.

Çimen, belediyenin SGK'ya olan borçları ödemesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"SGK'ya en borçlu 10 belediyeden 7'sinin CHPli olması, zirvede 10 milyar liralık borçla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı ödemek zorundasınız. Kusura bakmayın, emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin ve öksüzün hakkını size konserlerde, yılbaşı partilerinde, yılbaşı süslemeleri ve ışıklandırmalarında kullanın diye yedirmeyiz. Beyoğlu Belediyesi, emekli olanların emekli ikramiyesini, tazminatını ve çalışanlara yapılan zamları ödemeyip, ödediklerini de takside bağlayıp emekçi kardeşlerimizi 'para yok' diye mağdur ederken, milyonlarca lira harcayıp ağaçları, sokakları, binaları, meydanları ışıklandırma yarışına girmesini sizlerin takdirine bırakıyorum."

Yılbaşında yapılan ışıklandırmalara ne kadar para harcandığının açıklanması gerektiğini belirten Çimen, "Sponsor ile yaptım diyeceksiniz. Sponsor neye karşılık bu paraları verdi? Kaç para fatura edildi? Bunları Beyoğlu halkı adına sizlere soruyorum." ifadelerini kullandı.