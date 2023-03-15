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Binali Yıldırım'ın annesi hayatını kaybetti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.

Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.