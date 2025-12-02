Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, partisinden istifa etmiş, Mehmet Aydın'nın da diğer başkanlar gibi AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlanrımşıt.

Mehmet Aydın da AK Parti'ye geçiyor

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre; yaklaşık 9 ay yoluna bağımsız şekilde devam eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın AK Partili yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve AK Partiye geçecği öğrenildi.

Konuyla ilgili Başkan Aydın’ın yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Mehmet Aydın’a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin çarşamba günükü grup toplantısında takacak.

YRP, tüm başkanlıkları kaybetti

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak 6 başkanın da partisinden istifa etmesiyle Konya'da elinde belediye kalmadı. Mehmet Yılmaz'ın da geçişi tamamlanırsa istifa eden belediye başkanlarının tamamı AK Parti’ye geçmiş oldu.

Konya'da CHP ve İYİ Parti'den de geçişler olmuştu

Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılmıştı.