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Bir uygulamaya daha erişim engeli getirildi

PlayStore'da 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Tango'ya, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi
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Bir uygulamaya daha erişim engeli getirildi
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Kullanıcılarına mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunan sosyal medya platformu Tango, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatıldı.

Engelliweb tarafından aktırılan bilgilere göre, şirketin ‘tango.me’ alan adı, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmezken, platformun neden erişime kapatıldığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

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