Birçok dizide rol almıştı: Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren ve 2 yıldır kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu, yaşamını yitirdi.

Pera adında iki yaşında bir kızı olan Gülşah Çomoğlu’nun ölümü sevenlerini yıktı. Acı haberi Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nursema' karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Instagram’dan duyurdu.

Karakoç, Çomoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak “Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni” notunu düştü.

Gülşah Çomoğlu kimdir?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi. 'İki Efendinin Kuşağı', 'Troyalı Kadınlar', 'Kafatası', 'Yeşil Kuş', 'Tanrı', 'Hürrem Sultan', 'Camdan Kalp' ve 'Venedik Taciri' adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

Çomoğlu, 'Unutma Beni' adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı. Çomoğlu, 'Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.