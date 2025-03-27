BirGün yazarı Barış İnce serbest bırakıldı

23 ve 24 Mart tarihlerinde İstanbul ve İzmir’deki protestoları takip eden gazetecilerden sekizi İstanbul’da, üçü İzmir’de olmak üzere 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

İzmir'de aralarında BirGün yazarı Barış İnce'nin de bulunduğu gözaltında isimler bugün adliyeye sevk edildi. 24 Mart'ta gözaltına alınan Barış İnce ve gözaltındakilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmıştı.

BirGün'ün aktardığına göre aralarında İnce ve SOL Partili Mehmet Duman'ın da bulunduğu gözaltındaki isimler bugün saat 15:30 sıralarında elleri kelepçeli bir şekilde adliyeye getirildi.

Barış İnce, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Yedi gazeteci tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında da sabah saatlerinde tahliye kararı verildi.