Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için 4,5 yıla kadar hapis istemi

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" adlı YouTube kanalında yayımlanan bir videonun içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında "Gülersen Kaybedersin" adlı programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216/1'inci maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

Söz konusu maddede "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" deniliyor.

"Soğuk Savaş" YouTube kanalında yayımlanan "Gülersen Kaybedersin" programında sunucular ile konuklar birbirlerine karşılıklı soğuk espriler yapıyor. Bu esprilerin büyük bölümü de kelime şakalarından oluşuyor.

Hakkında soruşturma başlatılan bölümde Soydemir, konuğu Akgündüz'e "'İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye (yanıt olarak) ne denir?" diye soruyor.

Akgündüz de yanıtı bilmediğini ifade ederek "Ne denir?" karşılığını veriyor. Bunun üzerine Soydemir de yanıtın "Olsun, ben MILF seviyorum abi" olduğunu söylüyor.

Soydemir özür diledi

Soydemir, gözaltı kararı öncesi sosyal medyadan paylaştığı mesajda, söz konusu şaka nedeniyle özür dilemişti.

Soydemir, ilgili bölümün de yayından kaldırıldığını duyurmuştu. Soydemir mesajında, "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık" ifadelerini kullanmıştı.