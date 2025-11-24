Bölgede tansiyon yüksek: THY, 4 gün süreyle uçuşları iptal etti

ABD ve Venezuella arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Son olarak Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'ye sert sözlerle yüklenmiş ve "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" demişti. Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" söylemişti.

Karşılıklı açıklamalarla gerginlik tırmanırken, Washington’dan Caracas’a yönelik yeni bir adım daha atıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı.

Hangi uçuşlar iptal edildi?

THY’nin açıklamasına göre Caracas hattında iptal edilen seferler şöyle:

TK183 – 24 Kasım 2025 TK195 – 25 Kasım 2025 TK223/224 – 26 Kasım 2025 TK195 – 27 Kasım 2025 TK223/224 – 28 Kasım 2025

Havayolu, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının planlandığı gibi devam edeceğini vurguladı. Caracas uçuşları iptal edilen yolcular ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif seferlere yönlendirilecek.

Kararın temelinde, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Venezuela hava sahasına ilişkin yaptığı “artmış askeri faaliyet” ve “güvenlik riski” uyarısı bulunuyor. Bu nedenle uluslararası havayolları, bölgeye yönelik uçuş operasyonlarını gözden geçirmeye başladı.

Diğer havayolları da uçuşları askıya aldı

THY’nin kararına paralel olarak LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi birçok uluslararası taşıyıcı da Venezuela’ya yönelik uçuşlarını benzer şekilde durdurma kararı aldı.