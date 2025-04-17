Bolu Kartalkaya yangınında ölenlerin yakınları meclise davet edilecek

TBMM Genel Kurulunun 29 Ocak'taki birleşiminde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un başkanlığını yaptığı Komisyon, bugüne kadar yaptığı toplantılarda bazı bakanlıkların ve kurumların yetkililerini, akademisyenleri dinledi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları komisyona davet edilecek

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri komisyonun dünkü toplantısında sunum yaptı.

Komisyon Başkanı Altınok, yaşanılan acıyı paylaştıklarını, hayatını kaybedenlerin yakınlarının komisyona davet edileceğini bildirdi. Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının, gelecek hafta gerçekleştirecek komisyon toplantısına katılması bekleniyor.