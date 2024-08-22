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Bolu yangınla boğuşuyor! Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi

Ankara Kızılcahamam'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan yangının yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alındığı bildirilmişti. Ancak Gerede'de alevlerin yeniden yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Bolu yangınla boğuşuyor! Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi
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Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) “Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” açıklamasının ardından Demirler Köyü’nde alevler tekrar iki farklı noktada göğe yükseldi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü'nde son 24 saattir devam eden yangına itfaiye ve OGM’ye bağlı ekipler müdahalesini havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştı ve Bugün sabah saat 10.18’de OGM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” ifadeleri kullanılmıştı.

Şiddetli rüzgar yangını yeniden alevlendirdi

Açıklamanın ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan kıvılcımlar sonucu yangın Demirler Köyü'nün ormanlık alanındaki iki farklı noktaya sıçradı. Ekipler söz konusu bölgeye yönelerek yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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