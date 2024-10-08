Bülent Cihantimur'un yurt dışı gezisine adli kontrol engeli
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur, adli kontrol kararı nedeniyle Arnavutluk'taki tanıtımına ekibini gönderecek.
Ehliyetsiz kullandığı aracıyla, yol kenarında arızalanan ATV araçları için bekleyen 5 kişiye çarpan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmuştu.
Yazar anne Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur'la önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçmıştı. Gözaltına alınan estetik doktoru baba Bülent Cihantimur da yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.
Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Aykol'un haberine göre, sosyal medyadan Cihantimur’un ekibinin Arnavutluk şehri Tiran’a gideceği duyuruldu.
Cihantimur, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle iş seyahatine katılamayacak.