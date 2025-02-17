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Bünyamin Gezer'den derbinin olası hakemi için çok konuşulacak iddia: "Yönetmek istemiyor"

Eski hakem Bünyamin Gezer katıldığı televizyon programında Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin orta hakeminin Türk olması halinde adayları sıraladı, deneyimli hakem Halil Umut Meler için "Derbi yönetmek istemediğini biliyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Bünyamin Gezer'den derbinin olası hakemi için çok konuşulacak iddia: "Yönetmek istemiyor"
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Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bir hafta kala hakem tartışmaları sürüyor. Dev maçta yerli, yabancı orta hakem muamması yaşanırken eski hakem Bünyamin Gezer'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Derbide Türk orta hakemin düdük çalması halinde adayları TRT Spor'da sıralayan Bünyamin Gezer, "Derbinin hakemi Türk olursa Halil Umut Meler ya da Atilla Karaoğlan olur" dedi.

"Halil Umut Meler derbi yönetmek istemiyor"

Gezer, Meler için flaş ifadeler kullandı ve "Halil Umut Meler ismi ön plana çıkar ancak Halil Umut Meler'in derbi yönetmek istemediğini de biliyorum" dedi.

Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra Mehmet Türkmen'e de değinen Bünyamin Gezer, "Mehmet Türkmen daha çok genç bir hakem. Hata yapmaya çok müsait. Ben böyle bir derbiye onu verip de ateşe atmam. Potansiyeli var ama henüz o ışığı kendisinde görmedik" diye konuştu.

Gezer son olarak Mehmet Türkmen'in FIFA koşusunu geçemediği bilgisini aldığını sözlerine ekledi.

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