Bursa Adliyesi saldırısı: Saldırganın tabancayı kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı

Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, 2 uzman çavuşun ağır yaralandığı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Adliyedeki tüm kameralar incelemeye alındı

Polis ekipleri Adliye’deki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarını da gözaltına aldı.

Saldırganın tabancayı kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı

Saldırının gerçekleştirildiği silahta üzerinde yapılan incelemede, saldırgan Kemal Ergün’ün tabancayı kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.