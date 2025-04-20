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Bursa Uludağ Üniversitesinden 'Diplomasi Simülasyonu' açıklaması: Dini bir değer aşağılanmamıştır

Bursa Uludağ Üniversitesinden Diplomasi Simülasyonu etkinliğiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama geldi. Üniversite, İsrail'le ilgili sahnelenen bir canlandırmanın bağlamından koparıldığına dikkat çekilerek, etkinlikte dini bir değerin aşağılandığı kurgu barındırmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi
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Bursa Uludağ Üniversitesinden 'Diplomasi Simülasyonu' açıklaması: Dini bir değer aşağılanmamıştır
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Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temyiz Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği Diplomasi Simülasyonu programında İsrail'le ilgili sahnelenen bir canlandırmanın bağlamından koparıldığı bildirildi.

"Görüntülere yönelik iddialar gerçek değil"

Üniversiteden yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntülere yönelik iddiaların üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

"Dini bir değerin aşağılandığı kurgu barındırmıyor"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Simülasyonun bir sahnesinde, İsrail kabinesini temsilen yapılan sunumun gerçekliğe dayalı unsurlar barındırması sebebiyle ezan duyulduğu esnada Filistin'de soykırım yaparken aşağılık bir şekilde umursamaz davranışlar sergileyen İsraillilerin tavırları yansıtılmaya çalışılmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi, Filistin devletinin ve halkının her zaman yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Temyiz Topluluğunca da simülasyonun tamamen akademik ve temsili nitelikte olduğu aktarılarak, asla dini bir değerin aşağılandığı kurgu barındırmadığı ifade edildi.

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