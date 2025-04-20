Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Ayşe Barım açıklaması: Tedaviler eksiksiz yapılıyor

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Ayşe Barım açıklaması geldi. Açıklamada, gerekli tedavilerin eksiksiz yapıldığı belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Emine Ayşe BARIM'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Tedbiren hastaneye sevk edilmek istendi, kendisi teklifi kabul etmedi"

Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilememiştir.

"Sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmemiştir"

Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmemiştir.

Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

"Haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe BARIM'ın "hastaneye kaldırıldığı" ve "tedavisinin yapılmadığı" yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."