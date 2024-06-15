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Bursa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Bursa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü
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Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki evinde bayram temizliği yapan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, ikinci katta cam sildiği sırada bir anda dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

Güler'in yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen kadının kızı, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Güler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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