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Bursa'da inşaat çalışmasında doğal gaz bulundu! BOTAŞ çalışma başlattı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika inşaatı kazısında doğal gaz bulundu. Zemin etüdü sırasında bulunan gaz 2 gündür yanıyor. BOTAŞ yanan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber Merkezi
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Bursa'da inşaat çalışmasında doğal gaz bulundu! BOTAŞ çalışma başlattı
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Bursa'da bir inşaatın zemin etüdü sırasında tesadüfen doğal gaz bulundu. İşçilerin bulduğu gazın türünün belirlenmesi için BOTAŞ ekipleri çalışma başlattı.

İnşaat kazısında suyla karışık gaz çıktığını fark edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ketçap fabrikasının depo kısmında zemin etüdü yapan operatör, yaklaşık 20 metre kazı yaptıktan sonra suyla karışık gaz çıktığını fark etti.

BOTAŞ ekipleri: Yüzde 80 doğal gaz

Ketçap fabrikasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü Emrah Us, yaklaşık 20 metre kazı yaptıktan sonra suyla karışık gaz çıktığını fark etti. Kepçe operatörü hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve BOTAŞ ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, çıkan gazın yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit etti.

 Gaz 52 saattir yanıyor

Kısmi olarak çalışma yapan ekipler, işlemlerinin ardından şantiye alanından ayrıldı. Bazı vatandaşlar da yanan doğal gazın etrafında toplanıp ısınmaya başladı. Odunla ısınan ve doğal gaz altyapısı bulunmayan Uluabat Köyü Muhtarı Ramazan Hamamcı, “Ekipler burada çalışma yaptı ama bir süre sonra gittiler. Buradaki gaz yaklaşık 52 saattir yanıyor. Burada bir facia olsa bunun hesabını kim verecek. Daha önce de köyde birkaç noktada benzer olaylar oldu. Bizim köyde doğal gaz bulunmuyor. Petrol boru ve gaz boru hattı da farklı güzergahta” dedi.

İncelemeler yapıldı

Doğal gaz bulan işçi Emrah Us ise, “Şantiye alanının depo kısmını ayarlamak için zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca yetkililere haber verdim. Burada inceleme yaptılar yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit ettiler” diye konuştu.

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