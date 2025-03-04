Büyükçekmece’de riskli 140 konutun yıkımı başladı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Ekinoba, Muratçeşme ve Atatürk Mahallelerinde toplamda 140 konutun yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmasına bugün başlandı.

Ekinoba Mahallesi’de bulunan beş blok, 102 bağımsız bölümden oluşan 37 yıllık binaların kentsel dönüşüm çalışmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yerinde inceledi.

Akgün, "İlk kez Büyükçekmece’de 4-5 kat üzerinde yapı yıkıyoruz. Bu binalar depremde ayakta kalmazdı. Yapılan tetkikler sonucu yıkılma riski çıktı. Biz yılmadan yorulmadan muhtemel büyük depreme dayanamayacak yapıları yıkıma, yenilemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece’de bugüne kadar 55 bin üzerinde yapı, konut bağımsız bölüm yenilendi" dedi.