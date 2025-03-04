  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Büyükçekmece’de riskli 140 konutun yıkımı başladı
Takip Et

Büyükçekmece’de riskli 140 konutun yıkımı başladı

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken, deprem haftasında üç ayrı mahallede, yıkılma riski taşıyan 140 konutun kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Büyükçekmece’de riskli 140 konutun yıkımı başladı
Takip Et

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Ekinoba, Muratçeşme ve Atatürk Mahallelerinde toplamda 140 konutun yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmasına bugün başlandı.

Ekinoba Mahallesi’de bulunan beş blok, 102 bağımsız bölümden oluşan 37 yıllık binaların kentsel dönüşüm çalışmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yerinde inceledi.

Akgün, "İlk kez Büyükçekmece’de 4-5 kat üzerinde yapı yıkıyoruz. Bu binalar depremde ayakta kalmazdı. Yapılan tetkikler sonucu yıkılma riski çıktı. Biz yılmadan yorulmadan muhtemel büyük depreme dayanamayacak yapıları yıkıma, yenilemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece’de bugüne kadar 55 bin üzerinde yapı, konut bağımsız bölüm yenilendi" dedi.

Bakan Kurum: İstanbul'da 600 bina çökme riski taşıyorBakan Kurum: İstanbul'da 600 bina çökme riski taşıyorGündem
Gündem
Usta sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor!
Usta sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor!
Halk TV “bilirkişi” davası başladı: “Uyuşturucu baronu olsaydık dosyamız kapatılırdı”
Halk TV “bilirkişi” davası başladı: “Uyuşturucu baronu olsaydık dosyamız kapatılırdı”
İmamoğlu'ndan ifade öncesi kritik 'Diploma' hamlesi: 5 kişiye suç duyurusu
İmamoğlu'ndan ifade öncesi 'Diploma' hamlesi: 5 kişiye suç duyurusu
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan İSKİ'ye 2 milyon 674 bin lira ceza: Denize atık su deşarj edildi
Bakanlıktan İSKİ'ye 2 milyon 674 bin lira ceza: Denize atık su deşarj edildi
Bakan Işıkhan Gaziantep'te: "Şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor"
Bakan Işıkhan Gaziantep'te: "Şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor"