Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin ile gaziler ve şehit yakınlarının da yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurundayız. Büyük bir coşku ve heyecanla 108. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi, ecdadımızın, önderliğinizde yazdığı muhteşem bir kahramanlık destanıdır. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen, kahraman milletimiz, işgalciler karşısında 'Çanakkale geçilmez.' diye haykırarak tarihin gördüğü en büyük direnişlerden birine imza atmıştır.

Binlerce vatan evladını şehadete uğurladığımız bu savaş, tarihin dönüm noktalarından biri olmuştur. Bizler, bugün vatan topraklarında özgürce yaşayabiliyorsak, hiç şüphe yok ki bunu anne ve babalarını evlatsız, eşlerini gözü yaşlı, evlatlarını yetim bırakan, kadını ve erkeği, genci ve yaşlısı ile bu kutsal toprakları kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.

Bu zafer, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası değil, istikbalimizin de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmuştur. Birlik ve beraberlik içerisinde, milli değerlerimize sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak uğruna, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

"Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Tören kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Muharrem Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenklerin sunulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı kanunla Çanakkale’ye verilen ve üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı olan altın madalya Akar tarafından Türk bayrağına toka edildi. Bakan Akar'ın altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağı göndere çekildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Çanakkale Boğazı'nda demirli TCG Salihreis fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törene Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Valiliği ziyaret

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Vali Aktaş tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Kendisine çiçek takdim eden çocuklara teşekkür eden Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

MSB'den "Çanakkale Zaferi" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu: Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini içeren video da yer aldı.

Şentop'tan anma mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde büyük destanın aziz kahramanlarını rahmet ve tazimle yad etti.

Gelibolu, Arıburnu, Seddülbahir, Conkbayırı, Anafartalar ve denizden karaya nice cephede, bir neslin hiç tereddüt etmeden şehadete koşarken, bütün hakikatiyle tarihin en eşsiz ve şanlı mücadelelerini verdiğini belirten Şentop, "İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Destanı'mızdan Kurtuluş Savaşı'mıza büyük zaferlerimizin büyük komutanlarını, Seyit Onbaşı'dan Mücahide Hatice Hanım'a esareti reddeden, istiklalimiz için canlarını veren yüzbinlerce vatan evladını hürmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu bilge yaklaşımınız dünyaya emsal olsun"

TBMM Başkanı Şentop şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, tarihimizde olduğu gibi egemenliğine ve iradesine müdahale etmek isteyenlere asla müsaade etmeyecek, hiçbir baskı ve zorbalığa asla boyun eğmeyecek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, Cumhuriyet'in 100. yılından müreffeh geleceğimize el ele yürümeye devam edecektir. Çanakkale'de bugün yalnızca bedenen bulunmuyor, her bir karışı şehadetle şerefli toprağına hürmetle, tarihimizi idrak yolunda adımlarımızı atıyoruz. Ecdadımızı yalnızca anıtlarla anmıyor, bilgiyle hatırlamayı ve mücadele ruhunu anlamayı vazifemiz biliyoruz. Tarihimizi ve medeniyetimizi anlamak üzere okuyan, merak eden ve üzerine düşünerek hayata yeni kapılar açan gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bu bilge yaklaşımınız dünyaya emsal olsun. 108 yıl önce Çanakkale'deki gencecik kahramanların yüreğinde vatan sevgisiyle yanan ateşin kıvılcımlarını gözlerinizde görüyoruz. Yaşadığımız zor zamanlarda, şehirlerimizi ve geleceğimizi inşa ederken, umudumuz sizlerle güçlü ve yarınlarımız sizlerle emin olarak hiç durmadan yürüyeceğiz. Yılmadık, yılmayacağız."

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Yahya Kemal'in, Faruk Nafiz Çamlıbel'in, Arif Nihat Asya'nın, Mehmet Akif'in kelimeleriyle Çanakkale ruhunu yaşarken, milletimizi, inancımızı ve ideallerimizi yüreklerinden yüreklerimize taşıyan nice usta şairimizi de vatan sevdamıza tercüman olan eşsiz şiirleriyle yad ediyoruz. İstiklal Şairimizin Çanakkale Zaferi haberini aldığı anın ilhamıyla yüreğine düşen dizelerle; 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir.'"

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Şentop, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutladı.