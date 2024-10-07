Canice katledilen İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı! Cansız bedenini böyle bulmuşlar

İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te vahşice katledilen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner, emniyette verdiği ifadede kızının Semih Çelik ile olan geçmişine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Uzuner, kızının lisede Semih ile tanıştığını ve 3. sınıfta rahatsız edilmeye başladığını anlattı. Uzun süre devam eden bu rahatsızlık sebebiyle kızının okulunu değiştirmek zorunda kaldığını belirten baba, İkbal’in psikolojisinin bozulduğunu ve bir psikoloğa gitmeye başladığını ifade etti. Kızının durumunu düzeltebilmek için ona bir kedi aldıklarını söyleyen Uzuner, "Son 1,5 yıldır gayet iyiydi ve Semih ile hiçbir teması yoktu" dedi.

"Kızımın kafasını fark ettim"

Olay günü eşinin kızını aradığını, ancak telefonu bir erkeğin açarak “Kızınız emin ellerde” dediğini belirten Uzuner, daha sonra başka bir kişinin telefonu açıp telefonun surlardan düştüğünü söylediğini aktardı. Telefonu almak için surlara gittiklerinde kalabalık bir grubun toplandığını gördüklerini belirten acılı baba, "Kızımızı o kalabalığın içinde görebileceğimizi düşündük, ama yürüdüğümüzde kızımın kafasını fark ettim" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.