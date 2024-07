Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığının bilincindeyiz

Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek, aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Son Kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette oldukça yoğun görüşme ve ziyaret trafiğimiz oldu. Önce Şanay İş Birliği Teşkilatı'nın 24. zirvesine katılmak üzere Astana'ya gittik. Orada milletimiz ve Asya'daki kardeşlerimiz açısında çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdik. Özellikle Rusya devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi.

Her iki ülke ile olan iş birliğimizi ticaretten turizme, ulaştırmadan doğrudan yatırımlara kadar her alanda geliştirmek arzusundayız. Çin otomobil üreticisi BYD ile imzaladığımız toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.

"Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlara kapımız açıktır"

Her zaman söylediğim gibi ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin. Yeter ki yatırım meselesi siyasi manivela olarak kullanılmasın. Ciddi yatırımcılara gereken her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

Astana'nın ardından aslında planımız Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'ne katılmaktı ancak Hollanda ile oynadıkları çeyrek final maçında millilerimizi yalnız bırakmamak için planımızda ufak bir değişiklik yaptık, Şuşa'ya bizi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanı'mız gittiler. Biz de Bizim Çocuklar'a destek vermek üzere Berlin'e gittik.

UEFA'nın Merih Demiral hakkında alelacele aldıkları haksız karar hem kendilerine hem de şampiyonanın itibarına zarar vermiştir. Milli takımımız maç boyunca izleyenlere keyif veren bir performans sergiledi. Karşılaşma esnasında elbette içimize sinmeyen, anlamakta zorlandığımız hakem kararları oldu. Millilerimizi Almanya'da ev sahibi olarak bağırlarına basan gurbetçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İspanya'yı hem başarıları hem de oynadıkları güzel futbol için kutluyorum.

Sporda bir kritik imtihanımız da gelecek hafta başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'dır. Sporcularımızdan Tokyo'da elde ettikleri tarihi başarıyı Paris'te daha ilerilere taşımalarını bekliyorum, şimdiden üstün başarılar bekliyorum.

"Müttefiklerden beklentilerimizi ifade ettik"

9-11 tarihleri arasında Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin NATO içerisinde önemini tekrar ortaya koymuştur. Müttefiklerden beklentilerimizi ifade ettik. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK'nın Suriye koluna verilen binlerce tır silahı saymıyorum bile. Bunların ittifak dayanışması ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızdan bunları söyledik.

İsrail'in durdurulmasının tüm dünyanın huzuru için önemli olduğunu ifade ettik. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. NETO bünyesinde sahip olduğumuz araçları da bunun için kullanıyoruz. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyeceğiz. Bunu zirvede de açık açık vurguladık.

Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz. Dostlarımızın sayısını artırmaya önem veriyoruz. Dış siyasette yeni denklemler kurmamız tercihten öte ihtiyaçtır.

"Trump'a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum"

Trump'a yönelik suikast girişimi dünyadaki mevcut kırılganlıkları ortaya sermiştir. Saldırıyı tekrar lanetliyor ve Trump'a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum.

Geçen hafta Türksat 6A'nın yolculuğu 8 Temmuz'da fiilen başladı. Doğrulamaların ardından 3 ay sonra operasyona alacağız. Haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik.

Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecek. Biz milletle seçim meydanlarında yaptığı sözleşmeye sadık duranlarız.

Bundan 3 ay evvel Beşiktaş'ta 29 emekçi kardeşimiz ihmallerin kurbanı oldu. Antalya'da teleferik faciası... Geçtiğimiz günlerde bu kez sorumsuzluğun bedelini, İzmir Konak'ta ödedik. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunda vebali olanlar bir kez olsun özür dilemedi. Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. İstanbul'da Antalya'da olduğu gibi aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler. İnsan hayatına mal olan iş bilmezliklerine artık bir dur demek gerekiyor.

"Sene sonu enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz"

Sokağa, pazara kulak tıkayan bir hükümet asla olmadık. Hayat pahalılığının bilincindeyiz. Amacımız enflasyonu körüklemeden vatandaşımız refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Sene sonu enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Belli başlı sektörlerde aşırı kar hırsı ve açgözlülüğün yol açtığı fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor. OVP'nin etkileri görüldükçe ekonomi kurmaylarımıza yönelik yıpratma ve yıldırma kampanyaları da yoğunlaşmaktadır. Ne biz ne de milletimiz bu saldırılara prim vermeyeceğiz. Mayıs ayı işgücü verileri rekorlar kırdığımız 2023 yılından bile daha iyi seviyede gerçekleşti. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla."