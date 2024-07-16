Hayvan hastanesi çağrısında bulunan CHP'li Sarıgül: Sayı 4 milyona çıkarken neredeydiniz?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Meclise sunduğu kanun tekliflerinde milletin derdine derman olacak hiçbir şey olmadığını söyledi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini değerlendiren Sarıgül, "Ötanazi diyerek bunu yumuşatamazsınız. Bu bir cinayettir." dedi. Sarıgül, bu kanun teklifi Genel Kurula geldiğinde "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

İktidara, "Sokak hayvanı sayısı 4 milyona çıkarken neredeydiniz?" sorusunu yönelten Sarıgül, "Son 5 yılda sadece 55 hayvan barınağı yaptınız. Yılda sadece 200 bin kısırlaştırma yaptınız. Şimdi suçu hayvanlara atıyorsunuz." diye konuştu.

Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Sarıgül, "Türkiye'de ilk hayvan hastanesini kuran belediye başkanıyım. Buradan bütün belediyelere, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Hayvanları öldürmeyelim, hayvan hastanesi kuralım, kısırlaştıralım ve yerinde yaşatalım." ifadelerini kullandı.