Çarşı davasında gerekçeli karar açıklandı

Gezi Parkı protestoları kapsamında yargılanan ve haklarında daha önce verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyesi 35 kişi için, dokuz yılın ardından açıklanan ikinci beraat kararının gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Sosyal medya etkileşimlerinden kaynaklı

Cumhuriyet’in haberine göre, mahkeme, sanıkların tamamının Beşiktaş Spor Kulübü taraftarları olduğunu ve aralarındaki bağın yalnızca takım destekçiliği ile sosyal medya etkileşimlerinden kaynaklandığını belirledi. Kararda, grup içerisinde bir hiyerarşi, görev dağılımı, organizasyon yapısı, finansal kaynak, silah-mühimmat bulundurulması ya da gizlilik prensibine dair bir delil bulunmadığı ifade edildi. Çarşı’nın, takım taraftarlığının ötesinde herhangi bir yasadışı faaliyet içinde olmadığı ve Haziran 2013’teki Gezi Parkı protestolarını organize eden gruplardan biri olmadığı sonucuna varıldı.

Somut bir delil bulunamadı

Gerekçeli kararda ayrıca, sanıkların anayasal bir hak olan demokratik ifade özgürlüğü çerçevesinde protestolara katıldıkları, ancak protestolar sırasında ortaya çıkan suç teşkil eden eylemlerde yer aldıklarına dair somut bir delil bulunamadığı vurgulandı. Bu olumsuz durumların, protestolara zamanla karışan farklı kişi ya da grupların provokasyonlarından veya güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Mahkeme, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görev yapamaz hale getirmeye çalıştıkları” iddiasıyla ilgili olarak, sanıkların bu suçu işlediklerine dair herhangi bir kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığına kanaat getirdi. Karar, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi esas alınarak beraat yönünde sonuçlandırıldı.