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Çeçenistan Lideri Kadirov, Türkiye'de boğulma tehlikesi atlattı!

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi atlattı. Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Kadirov’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Çeçenistan Lideri Kadirov, Türkiye'de boğulma tehlikesi atlattı!
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Tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, öğle saatlerinde Kaynar mevkiindeki 5 yıldızlı bir otelin plajında yaşandı. İddiaya göre denize giren Kadirov, bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden otel çalışanları, vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ve Sahil Güvenlik’e haber verdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadirov’u kıyıya çıkardı. Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirov, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çeçen liderin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Kadirov’un bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Olay, Bodrum’un yoğun turizm sezonunda yaşanırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yetkililer, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını bildirdi.

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