  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e "çözüm süreci" ziyareti
Takip Et

Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e "çözüm süreci" ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çözüm süreciyle ilgili kurulacak olan Meclis komisyonuyla ilgili görüşmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e "çözüm süreci" ziyareti
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. 

Kurtulmuş'un Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla ilgili siyasi parti ziyaretleri sürdürüyor. Kurtulmuş ile Özel'in görüşmesi saat 16:05'te başladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. 

Komisyonun kuruluşu öncesinde Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek çalışma usul ve yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.

Özgür Özel: 19 Mart darbesi olmasaydı yüzde 43'e indirdikleri faiz şu an belki de yüzde 30 olacaktıÖzgür Özel: 19 Mart darbesi olmasaydı yüzde 43'e indirdikleri faiz şu an belki de yüzde 30 olacaktıGündem
Gündem
Belediye soruşturmalarında itirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti
Belediye soruşturmalarında itirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti
Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Çeçenistan Lideri Kadirov, Türkiye'de boğulma tehlikesi atlattı!
Çeçenistan Lideri Kadirov, Türkiye'de boğulma tehlikesi atlattı!
Termometreyle birlikte sayaç da fırladı: Günlük elektrik tüketiminde Türkiye rekoru kırıldı
Günlük elektrik tüketiminde Türkiye rekoru kırıldı
Özgür Özel: 19 Mart darbesi olmasaydı yüzde 43'e indirdikleri faiz şu an belki de yüzde 30 olacaktı
Özgür Özel: 19 Mart darbesi olmasaydı yüzde 43'e indirdikleri faiz şu an belki de yüzde 30 olacaktı