Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e "çözüm süreci" ziyareti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çözüm süreciyle ilgili kurulacak olan Meclis komisyonuyla ilgili görüşmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Kurtulmuş'un Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla ilgili siyasi parti ziyaretleri sürdürüyor. Kurtulmuş ile Özel'in görüşmesi saat 16:05'te başladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Komisyonun kuruluşu öncesinde Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek çalışma usul ve yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.