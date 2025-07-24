Özgür Özel: 19 Mart darbesi olmasaydı yüzde 43'e indirdikleri faiz şu an belki de yüzde 30 olacaktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

"Türkiye'nin faizi, dünyada Venezuela'dan sonra ikinci faizdir"

CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Bankası'nın faizi 3 puan indirmesine ilişkin olarak, "Merkez Bankası, 19 Mart darbesi olmasaydı istikrarlı bir şekilde 2,5 puan her ay faiz indirecekti ve bu sürecekti. Bunu hepimiz biliyorduk. Şu an 43 yaptıkları faiz, darbe olmasaydı 32,5-35 civarında olacaktı Belki de 30 olacaktı. Türkiye'nin faizi, dünyada Venezuela'dan sonra ikinci faizdir. Bizden bir iyisi, Zimbabve... Türkiye'yi kötü yönetenden kurtulmak ve ülkeyi düze çıkarmak lazım. Sandık gelecek ve Türkiye'nin sorunları yeni iktidar tarafından çözülecek" dedi.

Özel, KKTC'de asgari ücretin 44 bin liraya yükseltilmesi konusunda, "Kıbrıs yavru vatan değil, kardeş vatandır. Anayasası, meclisi olan, milletvekilleri olan, kimsenin yavrulamadığı ve yavru olarak düşünülemeyecek bir durumdur. Asgari ücretin 44 bin lira olması emekçiler açısından yeterli değil ama Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğinin bir göstergesi" diye konuştu.