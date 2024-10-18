Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'nın skandal paylaşımına, sosyal medya hesabı X'ten "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir." sözleriyle tepki gösterdi.

"Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir"

"Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır" diyen Çelik "Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.