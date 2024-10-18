  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Takip Et

Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına "Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir." sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'nın skandal paylaşımına, sosyal medya hesabı X'ten "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir." sözleriyle tepki gösterdi.

"Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir"

"Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır" diyen Çelik "Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı. 

Bakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara aktarıldıBakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara aktarıldıTarım

 

ABD'li devden Türk bankaları için 'olumsuz' senaryo: 1 banka pozitif ayrışıyorABD'li devden Türk bankaları için 'olumsuz' senaryo: 1 banka pozitif ayrışıyorEkonomi

 

Gündem
Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
'Yenidoğan' skandalında hastanesinin adı geçen eski bakan Mehmet Müezzinoğlu konuştu
'Yenidoğan' skandalında hastanesinin adı geçen eski bakan konuştu
12 bebeğin öldüğü 'Yenidoğan çetesi' soruşturması! Hastane camındaki reklam dikkat çekti
12 bebeğin öldüğü 'Yenidoğan çetesi' soruşturması! Hastane camındaki reklam dikkat çekti
İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan'dan silah ambargosu çağrısı
İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan'dan silah ambargosu çağrısı
AYM Başkanı Özkaya: Raportöre 'bu dosyayı bir an önce incele' dedik
AYM Başkanı Özkaya: Raportöre 'bu dosyayı bir an önce incele' dedik
Antalya’da otelde yangın paniği! Turistler camda kurtarılmayı bekledi
Antalya’da otelde yangın paniği! Turistler tahliye edildi