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Cem Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi

15 yıl önce Münevver Karabulut cinayetiyle Türkiye’yi sarsan Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Cem Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Garipoğlu'ndan alınan numunelerin, ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtildi. Cinayetle ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Cem Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi
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Kamuoyunda büyük ses getiren Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun mezarı, yeni bir soruşturma kapsamında açıldı. Garipoğlu'nun bedeninden alınan örnekler, ailesinden toplanan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Bu inceleme sonucunda cinayetle ilgili yeni bulguların ortaya çıkması ve davanın tekrar gündeme gelmesi öngörülüyor.

İncelemelerin ardından mezara defnedilecek

Siyah camlı bir araçla dün Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.

İncelemelerin ardından Garipoğlu'nun cenazesi, geri getirilerek mezara defnedilecek.

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