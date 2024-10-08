Cem Garipoğlu'nun annesinden açıklama: "Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım"

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Adli Tıp'ın DNA sonuçları sonrasında Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'nun Ekol TV'ye konuştu.

"Bana değilse de Nagihan Hanım'a acıyın"

Tülay Garipoğlu yaptığı açıklamasında, "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafında ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen" ifadelerini kullandı.