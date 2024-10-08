  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cem Garipoğlu'nun annesinden açıklama: "Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım"
Takip Et

Cem Garipoğlu'nun annesinden açıklama: "Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım"

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin, ailenin DNA'sı ile uyuştuğu açıklandı. Çıkan sonucun ardından anne Tülay Garipoğlu açıklamalarda bulundu. İki ailenin de acılarla kavrulduğunu söyleyen anne Garipoğlu, "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cem Garipoğlu'nun annesinden açıklama: "Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım"
Takip Et

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Adli Tıp'ın DNA sonuçları sonrasında Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'nun Ekol TV'ye konuştu.

"Bana değilse de Nagihan Hanım'a acıyın"

Tülay Garipoğlu yaptığı açıklamasında, "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafında ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen" ifadelerini kullandı. 

Cem Garipoğlu raporunun ardından Karabulut ailesinin avukatından açıklamaCem Garipoğlu raporunun ardından Karabulut ailesinin avukatından açıklamaGündem

 

MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

Gündem
Mustafa Sarıgül: Domuz eti yediren firmayı ben açıklayacağım
Mustafa Sarıgül: Domuz eti yediren firmayı ben açıklayacağım
Özgür Özel'den 'kapalı oturum' açıklaması: Bilmediğimiz bir şey söylemediler
Özgür Özel: Bilmediğimiz bir şey söylemediler
Bakan Yerlikaya duyurdu: Telegram ve Discord'daki C31K isimli grubun 2 yöneticisi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: C31K isimli grubun 2 yöneticisi yakalandı
Adana'da korkunç olay! Parçalanmış ceset bulundu
Adana'da korkunç olay! Parçalanmış ceset bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştü
"Tapusu bende" dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı!
"Tapusu bende" dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı!