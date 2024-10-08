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MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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