CHP, 2 kanun ve 4 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini istedi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

Günaydın, Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Yüksek Mahkemeyi anayasayı koruma konusunda etkin çalışmaya davet etti.

Mahkemeye 2 yasa ve 4 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için başvuru yaptıklarını belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nda personelin Adalet Akademisi Başkanının talebi üzerine Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilmesi ve ayrıca öğretim hizmetlerinden faydalanabilecek personelin kapsamının belirsiz olması konusunu Anayasa Mahkemesine taşıdık. Aynı zamanda TÜBİTAK Kanunu ile ilgili ticaret mallarının alımına, satılmasına ilişkin kurallara aykırı hareket edenler hakkında öngörülen suç ve cezaların belirsiz olması, ayrıca TÜBİTAK'ta görevlendirilen kişilere ödenecek ücretin kanuni ölçüt olmaksızın yönetim kurulunca belirlenmesi ve yine KOSGEB Başkanlığının gerçek ve tüzel kişilerden kişisel verilerin korunmasına yönelik güvence olmaksızın bilgi talep edebilmesini AYM'ye taşımış bulunuyoruz."

Gökhan Günaydın, 179, 180, 181 ve 182 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de yürürlüğünün durdurulması ve iptalini istediklerini söyledi.

Daha önce de birçok iptal başvurusunda bulunduklarını belirten Günaydın, AYM'nin bunları nihayete erdirmesini talep ederek, CHP olarak vatandaşın anayasal haklarını ve kamu düzenini korumayı, bireysel hak ve özgürlüklerin peşinde olmayı sürdüreceklerini bildirdi.