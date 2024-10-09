CHP 'den 'Erdoğan'ı ayakta karşılama' anketi: Ne sonuç çıktı?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Hatay’da toplandı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantıda CHP’li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamalarına ilişkin odak anketin sonuçları MYK üyeleriyle paylaşıldı.

En çok tepki gösteren DEM Parti

Buna göre; AKP seçmeninin yüzde 92’si Erdoğan’ın ayakta karşılanmasını olumlu bulduğunu söyledi. CHP’nin tutumunu en çok destekleyen ise yüzde 95 oranında MHP seçmeni oldu. CHP seçmeninin yüzde 38’inin duruma tepki gösterip eleştirdiği belirtildi. Erdoğan’ın ayakta karşılanmasına en çok tepki gösterinin de yüzde 60 oranında DEM Parti seçmeni olduğu aktarıldı.

CHP lideri Özel’in toplantıda, “Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var” vurgusunu yaptığı belirtildi.