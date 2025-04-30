CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı dava ertelendi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı Akın Gürlek davası 20 Haziran'a ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sosyal medyada yayımlanan bir video nedeniyle, Cem Aydın hakkında dava açılmıştı. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Aydın, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Cem Aydın hakkında siyasi yasak istendi

20 Ocak’ta ifadeye çağrılan Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.

Duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde yapıldı. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi ve MYK üyeleri ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Dava ertelendi

Aydın’ın avukatlarının "derhal beraat" talebinin reddedildiği davada bir sonraki duruşma 20 Haziran'a ertelendi. Mahkeme ara kararında Aydın'ın imza şartını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağının "ölçülü" olduğu gerekçesiyle devamına karar verdi.

Cem Aydın kimdir?

Cem Aydın, Ekrem İmamoğlu’nun da görev yaptığı Beylikdüzü’nde doğdu ve büyüdü. 1996 doğumlu olan Aydın, Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonra bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı yapan Aydın, 4-5 Kasım 2023 kurultayında Özgür Özel’in Parti Meclisi listesindeydi. Kısa süre sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin yardımcısı olarak da görev aldı.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyesi. 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yaptı.