Özgür Özel cezaevinde olan Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'nde Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem ve Mine’nin cezaevinde tutulması sadece kendileri ve aileleri için bir eziyet değil, aynı zamanda Türkiye için de ağır bir yük anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar haksızlık yaşanmamalıydı"

Özel, şöyle devam etti: "Adının kimsenin koymadığı 'süreç' sürecinde, bir ilerleme sürecinin içinde her şey ve oradan sonra siyasi tutsaklara özgürlük gelirken bu arkadaşlarımız da bu sürecin bir yan kazanımı olarak dışarıya çıkacaklarını ümit ediyoruz. Ancak böyle olmamalıydı, bu kadar haksızlık yaşanmamalıydı."

Esila Ayık'ın durumundan da bahseden Özel, "Sağlık sorunları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimi hem kendisiyle yaptığımız görüşmede kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

"21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp hastası bir kızı içeriye koyarsanız da buna diktatörlük diyoruz"

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'na küfür etmemiş, Cumhurbaşkanı'na diktatör demenin ağır eleştiri sınırları içerisinde olduğuna ilişkin Yargıtay kararları var, mahkeme kararları var. Cumhurbaşkanı'na diktatör de diyoruz, tek adam da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde içeriye 21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı içeriye koyarsanız da oraya diktatörlük diyoruz. Esila içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Esila'yı bugün salsanız onun söylediğinin aksine biraz daha yakın bir iş yaparsanız. Bir ülkede bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı diktatör denilemiyorsa orası diktatörlüktür, denilebiliyorsa demokrasidir."