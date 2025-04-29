  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel cezaevinde olan Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık ile görüştü
Takip Et

Özgür Özel cezaevinde olan Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'nde Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık ile görüştü. Esila Ayık hakkında konuşan Özel, "Bir ülkede bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı diktatör denilemiyorsa orası diktatörlüktür, denilebiliyorsa demokrasidir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel cezaevinde olan Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık ile görüştü
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'nde Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem ve Mine’nin cezaevinde tutulması sadece kendileri ve aileleri için bir eziyet değil, aynı zamanda Türkiye için de ağır bir yük anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar haksızlık yaşanmamalıydı"

Özel, şöyle devam etti: "Adının kimsenin koymadığı 'süreç' sürecinde, bir ilerleme sürecinin içinde her şey ve oradan sonra siyasi tutsaklara özgürlük gelirken bu arkadaşlarımız da bu sürecin bir yan kazanımı olarak dışarıya çıkacaklarını ümit ediyoruz. Ancak böyle olmamalıydı, bu kadar haksızlık yaşanmamalıydı."

Esila Ayık'ın durumundan da bahseden Özel, "Sağlık sorunları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimi hem kendisiyle yaptığımız görüşmede kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

"21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp hastası bir kızı içeriye koyarsanız da buna diktatörlük diyoruz"

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'na küfür etmemiş, Cumhurbaşkanı'na diktatör demenin ağır eleştiri sınırları içerisinde olduğuna ilişkin Yargıtay kararları var, mahkeme kararları var. Cumhurbaşkanı'na diktatör de diyoruz, tek adam da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde içeriye 21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı içeriye koyarsanız da oraya diktatörlük diyoruz. Esila içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Esila'yı bugün salsanız onun söylediğinin aksine biraz daha yakın bir iş yaparsanız. Bir ülkede bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı diktatör denilemiyorsa orası diktatörlüktür, denilebiliyorsa demokrasidir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi'den TÜSİAD'a ziyaretAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi'den TÜSİAD'a ziyaretEkonomi

 

Eti Maden'den 2024 sonunda 1,3 milyar dolarlık satışla tüm zamanların rekoruEti Maden'den 2024 sonunda 1,3 milyar dolarlık satışla tüm zamanların rekoruŞirket Haberleri

 

 

Gündem
Bakan Yerlikaya: Dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: Dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 bina incelendi
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 bina incelendi
Soma maden faciası davasında karar: 10 kamu görevlisi beraat etti
Soma maden faciası davasında karar: 10 kamu görevlisi beraat etti
Siyasette 'jammer' ve 'bant' tartışması: Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıt
Siyasette 'jammer' ve 'bant' tartışması: Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıt
İstanbul Valisi Gül: Şehir olarak önemli bir sınavdan geçtik
İstanbul Valisi Gül: Şehir olarak önemli bir sınavdan geçtik
DMM: Cumhurbaşkanımızın üniversite diploması ile ilgili dava bulunmamaktadır
DMM: Cumhurbaşkanımızın üniversite diploması ile ilgili dava bulunmamaktadır