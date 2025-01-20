CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a yurt dışı çıkış yasağı!

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. Cem Aydın, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yurt dışı çıkış yasağı konuldu

Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi. Aydın, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik sorgusu devam eden Aydın'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Aydın tedbiri olarak haftada 3 gün imza verecek.

Cem Aydın'dan adliye çıkışı ilk açıklama geldi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, adliye binası önünde yaptığı ilk açıklamada, "Sanmasınlar ki bir sabah operasyonu ile bizi yıldıracaklar. Sanmasınlar ki bir sabah operasyonu ile bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız" ifadelerini kullandı.

Aydın sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarımız, tüm genç arkadaşlarımız Mustafa Kemal'in askeridir. Öyle sanmasınlar ki bir sabah operasyonuyla bizleri yıldıracaklar. Öyle sanmasınlar ki bir sabah operasyonlarıyla bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız. Bizler bu ateşten gömleği giymişiz. Bizler Türkiye'deki gençlik mücadelesine önderi olmak için yola çıkmışız. Bizler bu baskılar bizleri daha da güçlendirir. Bugünden sonra daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda gençliğin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Atanamayan öğretmenlerin yanında olacağız. Mülakat mağdurlarının yanında olacağız. İşsiz kalan, güvencesiz kalan tüm arkadaşlarımızın yanında olacağız. Tekrar ediyorum bu parti savaş meydanlarında kurulan bir partinin neferlerinin olduğu bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gençleri yılmaz bir sözü bu aralar çok tekrar ediyoruz. Hatırlatalım, hatırlatmakta fayda var. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Başsavcılık ifadeye çağrıldığını bildirmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın gözaltına alınmadığını, ifadeye çağrıldığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada " Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın ifadeye çağırıldı. " dendi.

Cem Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı

Cem Aydın, ifadesinde kurumsal hesapların tek elden yürütüldüğünü belirtti. Aydın, paylaşımında suç teşkil edecek bir unsurun olmadığının altını çizerek "Soruşturma başlatılan video içerik itibariyle genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Gözaltı sebebi sosyal medya

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Şimdi de dokunulmazlığı olmayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın'ı gözaltına alıyorlar. Ben kendisi ile konuşarak haberdar oldum. Evine polisler geldiğinde irtibat halindeydik. Gelecekseniz bize gelin. Bir paylaşımdan ötürü sabah saatlerine geliyorlar. Şafak operasyonları tekrar başladı bu ülkede." kaydetti.

Gözaltı sebebinin sosyal medya paylaşımı olduğunu söyleyen Başarır, "Anladığımız kadarıyla attığı bir tweet nedeniyle gözaltı kararı verilmiş. Evindeki dijital materyallere el konulmuş. Bir paylaşımı var, o paylaşımı bizler de yapmıştık. Kamu görevlisine hakaret nedeniyle işlem yapmayı istiyorlar. Biz de adliyeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.