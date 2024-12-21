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CHP Genel Başkanı Özel: Özlem Gürses'e ev hapsi tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu. Şimdi de ev hapsi. Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Genel Başkanı Özel: Özlem Gürses'e ev hapsi tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses’e ''ev hapsi'' verilmesine tepki gösterdi.

Özel’in paylaşımı şu şekilde oldu:

"Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu. Şimdi de ev hapsi… Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması. Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye’ye. Yazıklar olsun!!!"

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