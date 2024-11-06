CHP Genel Başkanı Özel, zaferini ilan eden Trump'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'deki başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.
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Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ı ve Yardımcısı James David Vance'i tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum."
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